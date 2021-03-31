На Северном в Ростове 35-летний пассажир иномарки пострадал в пьяном ДТП

В Ростове 35-летний пассажир иномарки пострадал в аварии. Происшествие случилось ночью 1 апреля в Северном микрорайоне.По предварительной информации, выпившая 39-летняя женщина села за руль автомобиля «Шкода Рапид». Она ехала по улице Волкова со стороны Белорусской. В районе дома №6/13 на проспекте Космонавтов женщина-водитель не справилась с управлением. Машина врезалась в опору линии электропередач.- В результате ДТП пострадал 35-летний пассажир автомобиля, - сообщили в УГИБДД по Ростовской области.Женщине грозит лишение водительских прав на срок до двух лет и штраф в размере 30 тысяч рублей.