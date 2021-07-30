В Ростове за фальсификацию документов под суд пойдёт бывший полицейский. Об этом стало известно 3 августа.По версии следствия, в августе 2021 года сотрудник ДПС прибыл на аварию в районе моста Малиновского. В ходе разбирательства мужчина составил административный протокол. Однако в качестве водителя он указал не девушку, фактически находившуюся за рулём, а её супруга, которого даже не было в автомобиле в тот день.Как сообщают в СУ СКР по Ростовской области, бывшего сотрудника ДПС будут судить сразу по трём статьям: «Превышение должностных полномочий», «Служебный подлог» и «Фальсификация доказательств и результатов оперативно-розыскной деятельности».Если вину мужчины получится доказать в суде, ему грозит до восьми лет тюрьмы. С какой целью бывший полицейский нарушил закон, неизвестно.