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В Ростове за фальсификацию документов под суд пойдёт бывший полицейский

В Ростове за фальсификацию документов под суд пойдёт бывший полицейский

В Ростове за фальсификацию документов под суд пойдёт бывший полицейский. Об этом стало известно 3 августа.

По версии следствия, в августе 2021 года сотрудник ДПС прибыл на аварию в районе моста Малиновского. В ходе разбирательства мужчина составил административный протокол. Однако в качестве водителя он указал не девушку, фактически находившуюся за рулём, а её супруга, которого даже не было в автомобиле в тот день.

Как сообщают в СУ СКР по Ростовской области, бывшего сотрудника ДПС будут судить сразу по трём статьям: «Превышение должностных полномочий», «Служебный подлог» и «Фальсификация доказательств и результатов оперативно-розыскной деятельности».

Если вину мужчины получится доказать в суде, ему грозит до восьми лет тюрьмы. С какой целью бывший полицейский нарушил закон, неизвестно.

Фото: cherlock.ru

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