В Ростове за день победили коронавирус 39 человек

За минувшие сутки в Ростове-на-Дону от коронавируса вылечились 39 человек. Актуальные данные размещены на портале городской администрации.С начала пандемии в донской столице вылечились 5 967 человек. В настоящее время в стационарах с болезнью борются 483 пациента. Большинство из них — 250 — находятся в городской больнице № 1 имени Семашко. Еще 233 инфицированных пребывают в медучреждении № 20.Всего на территории донской столицы зафиксировано 6 977 случаев заражения опасным вирусом. Умерших от COVID-19 ростовчан - 145.