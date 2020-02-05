В Ростове вынесли приговор подозреваемому в подготовке терактов



В Ростове вынесли приговор Залимхану Богатыреву, обвиняемому в подготовке к терактам.



По версии следствия, не позднее января 2018 года подсудимый вступил в подразделение запрещенной террористической организации «Исламское государство»*. С января по июнь Богатырев и его подельники планировали террористические акты во время чемпионата мира по футболу 2018 года. Примерно 8 июня Богатырев и другие участники ячейки купили автомат с боеприпасами, взрывчатку и взрывные устройства, в том числе ручную осколочно-оборонительную гранату. Помимо этого, они изготовили другие взрывчатые вещества и взрывные устройства, которые распределили между всеми членами группы. Боеприпасы они хранили по местам своего жительства.

- Преступный умысел Богатырева и других участников структурного подразделения МТО «ИГ» на совершение террористических актов не был доведен до конца, так как 8 июня 2018 года их задержали сотрудники правоохранительных органов, - рассказали в пресс-службе Южного окружного военного суда.



Богатырев также обвинялся в том, что, находясь в Республике Северная Осетия – Алания, с 15 по 27 мая 2018 года опубликовал в интернете материалы, содержащие пропаганду терроризма.



Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на 14 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 400 000 рублей.



*Организация, запрещённая на территории РФ.