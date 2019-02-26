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В Ростове осудили пять человек, готовивших теракты на территории страны

В Ростове осудили пять человек, готовивших теракты на территории страны

В Ростове Северо-кавказский окружной военный суд вынес приговор пятерым подозреваемым в подготовке терактов на территории России. Решение суда огласили 28 февраля.

В суде было доказано, что в 2016 году осужденные вступили в ячейку запрещенной в России международной террористической организации «ИГИЛ»*, созданной в Республике Ингушетия. Позже один из участников получил деньги от лица, которое в ходе следствия не удалось установить, деньги на организацию преступлений.

У каждого участника незаконной группировки была своя роль. Кто-то отвечал за бесперебойную связь через Интернет с координаторами за рубежом, кто-то подыскивал конспиративное жилье.
- Члены запрещенной ячейки приобрели огнестрельное автоматическое и неавтоматическое оружие, боеприпасы к нему, самодельные взрывные устройства и взрывчатые вещества, предназначавшиеся для совершения терактов, - рассказали в пресс-службе Северо-кавказского военного суда.

До конца довести задуманное им не удалось. Участники группировки были задержаны сотрудниками правоохранительных органов.

Частично виновным себя признал только один подсудимый, остальные отрицали свою причастность к оружию и боеприпасам, взрывчатым веществам, обнаруженным и изъятым при обыске.

Суд приговорил организатора подготовки к терактам к 20 годам лишения свободы в исправительной колонии строго режима, участников к 17, 13 и 12 годам. Кроме того, трое осужденных должны заплатить штраф в размере 200 тыс. руб. и двое по 100 тыс. руб.

В пресс-службе добавили, что приговор не вступил в законную силу.

* - запрещенная на территории Российской Федерации террористическая организация.

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