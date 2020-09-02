В Ростове вынесли приговор мужчине, избившего знакомого за отказ от выпивки

Пролетарский районный суд Ростова-на-Дону вынес приговор мужчине, который забрался в дом своего знакомого и ограбил его. Об этом 4 сентября сообщили в суде.Как стало известно, 13 января 2020 года ростовчанин Василий Лысенко с приятелем захотели выпить. Однако пить на улице они не хотели, поэтому решили напроситься к своему знакомому домой. Трубку тот не взял, поэтому собутыльники пришли к нему домой.Гостям хозяин оказался не рад. Он сказал, что пить не хочет и домой их не пустит. Тогда Василий стал скандалить с приятелем, после чего ударил его. Когда мужчина упал на землю, Лысенко переступил друга и пошел к нему в дом. Оттуда он забрал его телефон и только тогда покинул жилище. Пострадавший с ушибами и выбитыми зубами отправился в больницу.Несмотря на полученные травмы, суд не счел нужным осудить нападавшего за разбой. Его признали виновным только в краже и незаконном проникновении в чужое жилище.- Он получил 1 год и 8 месяцев лишения свободы, с отбыванием наказания в колонии-поселении, - сообщили в суде. - Приговор вступил в законную силу.