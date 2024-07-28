Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростове врачи спасли новорожденную с экстремально низким весом

В Ростове врачи спасли новорожденную с экстремально низким весом
В Ростове-на-Дону врачам удалось спасти новорожденную с экстремально низким весом. Малышку по имени Лиза транспортировали в реанимацию из Волгодонска, который находится в 243 километрах от донской столицы. Информацию сообщили в перинатальном центре РО.

Кроха была рождена раньше срока с экстремально низким весом. Ее пришлось в тяжелом состоянии на ИВЛ транспортировать в Ростов. Перевезти малышку в таком состоянии было крайне сложно.

К счастью, благодаря оперативной реакции медиков, кроху удалось доставить в больницу. Ей оказали необходимую помощь и отправили домой к маме.
Фото: Перинатальный центр РО
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.