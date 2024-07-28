В Ростове врачи спасли новорожденную с экстремально низким весом

Фото: Перинатальный центр РО

В Ростове-на-Дону врачам удалось спасти новорожденную с экстремально низким весом. Малышку по имени Лиза транспортировали в реанимацию из Волгодонска, который находится в 243 километрах от донской столицы. Информацию сообщили в перинатальном центре РО.Кроха была рождена раньше срока с экстремально низким весом. Ее пришлось в тяжелом состоянии на ИВЛ транспортировать в Ростов. Перевезти малышку в таком состоянии было крайне сложно.К счастью, благодаря оперативной реакции медиков, кроху удалось доставить в больницу. Ей оказали необходимую помощь и отправили домой к маме.