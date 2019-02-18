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Школьников снова эвакуируют в Ростове: видео

Школьников снова эвакуируют в Ростове: видео
Из 14 школ Ростова экстренно вывели учащихся. Утром 20 февраля учебные заведения получили сообщения о взрывоопасных предметах, размещённых в зданиях. Спецслужбы оцепили школы № 17, 20, 25, 26, 79, 93, 94, 95, 96, 100, 106, 110 и 115

Специалисты обыскивают помещения на наличие опасных веществ. В донской столице уже третий день подряд поступают сообщения о «минировании». Они поступают в учебные учреждения, а также торговые центры.

В январе 2019 года массовые эвакуации прошли более чем в 20 объектах.

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