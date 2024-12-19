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В Ростове уже полгода не вывозят упавшее на Нагибина дерево

В Ростове уже полгода не вывозят упавшее на Нагибина дерево
В Ростове-на-Дону в течение полугода не убирают упавшее на Нагибина дерево. Снимки горожане опубликовали на сайте Благоустройства.

Как сообщили местные жители, растение расположено возле дома №14Б. Дерево упало еще в июле. Однако до сих пор его не убрали.
- Ранее было указано, что проблема с вывозом упавшего дерева решена. Но это неправда. Дерево как лежало, так и лежит. Повторно прошу решить эту проблему,- сказано в жалобе.

Ежедневно мимо опасной территории ходят сотни людей. Вероятно, в темноте растение можно просто не заметить и получить травмы.

Чтобы избежать ЧП, необходимо как можно скорее убрать растение.
Фото: Благоустройство
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