В Ростове уже полгода не вывозят упавшее на Нагибина дерево

Фото: Благоустройство

В Ростове-на-Дону в течение полугода не убирают упавшее на Нагибина дерево. Снимки горожане опубликовали на сайте Благоустройства.Как сообщили местные жители, растение расположено возле дома №14Б. Дерево упало еще в июле. Однако до сих пор его не убрали.- Ранее было указано, что проблема с вывозом упавшего дерева решена. Но это неправда. Дерево как лежало, так и лежит. Повторно прошу решить эту проблему,- сказано в жалобе.Ежедневно мимо опасной территории ходят сотни людей. Вероятно, в темноте растение можно просто не заметить и получить травмы.Чтобы избежать ЧП, необходимо как можно скорее убрать растение.