Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростове улицу Особенную отремонтируют за 60 миллионов рублей

В Ростове улицу Особенную отремонтируют за 60 миллионов рублей
В Ростове улицу Особенную отремонтируют к 1 октября. По информации на сайте госзакупок, на работы потратят более 60,2 миллиона рублей. Средства выделят из бюджета региона и города.

Речь идет об участке двухполосной дороги протяженностью 1,7 километра. Он берет начало от пересечения Особенной с переулком Крылатым и заканчивается в районе дома № 118 на Оганова. Очевидно, во время ремонта автомобилистам придется объезжать отрезок пути по соседним улицам.

Контракт заключили с таинственным подрядчиком (информации на сайте о нем нет). Известно, что заявку на участие прислал только он.
Фото: Яндекс.карты.
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.