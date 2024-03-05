В Ростове улицу Особенную отремонтируют за 60 миллионов рублей

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В Ростове улицу Особенную отремонтируют к 1 октября. По информации на сайте госзакупок, на работы потратят более 60,2 миллиона рублей. Средства выделят из бюджета региона и города.Речь идет об участке двухполосной дороги протяженностью 1,7 километра. Он берет начало от пересечения Особенной с переулком Крылатым и заканчивается в районе дома № 118 на Оганова. Очевидно, во время ремонта автомобилистам придется объезжать отрезок пути по соседним улицам.Контракт заключили с таинственным подрядчиком (информации на сайте о нем нет). Известно, что заявку на участие прислал только он.