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В Ростове улицу Орбитальную сделают четырехполосной

В Ростове улицу Орбитальную сделают четырехполосной
В донской столице улицу Орбитальную расширят до четырех полос. Разработка проектной документации начнется в 2021 году.

По информации администрации города, предполагается выполнить расширение проезжей части до четырех полос движения с организацией переходно-скоростных полос, а также заездных карманов для общественного пассажирского транспорта. Организовать разделительную полосу и построить транспортные развязки на пересечении улицы Орбитальной – улицы Беляева и улицы Орбитальной – проспекта Космонавтов.

Неизвестно, сколько планируется потратить на работы. Об этом станет известно только после всех исследований и необходимых экспертиз. Конечно же, во время работ будет ограничено движение транспорта.

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