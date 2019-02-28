В Ростове улицу Орбитальную сделают четырехполосной



В донской столице улицу Орбитальную расширят до четырех полос. Разработка проектной документации начнется в 2021 году.



По информации администрации города, предполагается выполнить расширение проезжей части до четырех полос движения с организацией переходно-скоростных полос, а также заездных карманов для общественного пассажирского транспорта. Организовать разделительную полосу и построить транспортные развязки на пересечении улицы Орбитальной – улицы Беляева и улицы Орбитальной – проспекта Космонавтов.



Неизвестно, сколько планируется потратить на работы. Об этом станет известно только после всех исследований и необходимых экспертиз. Конечно же, во время работ будет ограничено движение транспорта.