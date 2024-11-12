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В Ростове три управляющие компании лишились лицензий

В Ростове три управляющие компании лишились лицензий

В Ростове-на-Дону три управляющие компании лишились лицензий. Информацию об этом сообщили на сайте администрации города.

Государственная жилищная инспекция прекратила действие лицензий на управление многоквартирными домами у трех организаций: ООО «Созвездие», ООО УК «Римэйк» и ООО УК «Гудвилл». Данное решение вступило в силу с 6 ноября 2024 года из-за истечения срока действия лицензий.

Таким образом, многоквартирные дома остались без действующих управляющих организаций. Владельцам теперь предстоит выбрать новую управляющую компанию или рассмотреть альтернативные способы управления.
Фото: DonDay
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