В Ростове Рома Зверь пригласил на концерт пенсионерку после случайной встречи на рынке

Фото: Ростов ру

Пенсионерка из Ростова бесплатно попала на концерт «Зверей» после случайной встречи с солистом на Центральном рынке. Необычную истории во время юбилейного концерта рассказал Роман Билык.Рок-группа выступала в Ростове 16 апреля. По приезду в город Рома Зверь гулял по Центральному рынку. Музыкант увидел бабушку, которая везла в тачке ветки. Он хотел сделать кадр с ней, но пенсионерка попросила его помочь отвезти груз. Солист группы познакомился с пожилой женщиной и даже побывал у нее в гостях. Выяснилось, что Лидия Петровна (так звали новую знакомую) знает о творчестве «Зверей».— Заходим мы к ней во двор, там мужчина красит стену. Лидия Петровна ему говорит: «Ты группу „Звери“ знаешь?» — Тот говорит: «Знаю» — и дальше красит, — рассказал Роман Билык.По словам мужчины, он сообщил, что скоро будет концерт в Ростове, и пригласил Лидию Петровну. На выступлении выяснилось, что горожанка действительно была в зале.