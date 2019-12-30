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В Ростове рецидивистка с семью судимостями отправилась в тюрьму за кражу

В Ростове рецидивистка с семью судимостями отправилась в тюрьму за кражу
Советский районный суд Ростова вынес приговор женщине, обвиняемой в краже. Уроженка Краснодара получила год и пять месяцев колонии-поселения.

В апреле 2019 года Эльвира Ю. зашла в магазин «Леруа Марлен». Она взяла несколько предметов техники – дивавтоматы и устройства защитного отключения. Эльвира сложила их в сумочку и ушла. Затем, в июне, она повторила свой трюк.

Через какое-то время женщину задержали. В отношении неё возбудили дело по статье о краже. Выяснилось, что она уже имеет семь судимостей за грабежи, кражи и продажу, сбыт и приобретение наркотиков.

Приговором суда ей назначили год и пять месяцев колонии-поселения.

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