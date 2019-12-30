В Ростове рецидивистка с семью судимостями отправилась в тюрьму за кражу



Советский районный суд Ростова вынес приговор женщине, обвиняемой в краже. Уроженка Краснодара получила год и пять месяцев колонии-поселения.



В апреле 2019 года Эльвира Ю. зашла в магазин «Леруа Марлен». Она взяла несколько предметов техники – дивавтоматы и устройства защитного отключения. Эльвира сложила их в сумочку и ушла. Затем, в июне, она повторила свой трюк.



Через какое-то время женщину задержали. В отношении неё возбудили дело по статье о краже. Выяснилось, что она уже имеет семь судимостей за грабежи, кражи и продажу, сбыт и приобретение наркотиков.



Приговором суда ей назначили год и пять месяцев колонии-поселения.