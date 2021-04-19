В Ростове разыскивают пропавшую 38-летнюю женщину

В Ростове разыскивают пропавшую 38-летнюю Екатерину Мартышкову. Местонахождение женщины остается неизвестным уже неделю.Как сообщает портал DonDay.ru, Екатерина проживает вместе со своей сестрой в одном из частных домов на улице Чукотской. Пропавшая не замужем, и детей у нее нет. Незадолго до исчезновения она познакомилась с мужчиной, который всей семье показался подозрительным.Сестра разыскиваемой сообщила, что 15 апреля он приехал к их дому на машине поздно ночью. После того как он посигналил, Екатерина села в автомобиль, и они уехали. После этого женщина так и не выходила на связь.Обеспокоенные родственники обратились за помощью в полицию, но пока они не дали никаких результатов.У женщины среднее телосложение, рост – около 175 сантиметров, волосы темные, глаза голубого цвета. В день исчезновения была одета в черный спортивный костюм, такую же джинсовую куртку и черные кроссовки. При себе у нее были маленькая черная сумка и документы.Если вам что-либо известно о местонахождении Екатерины Мартышковой, обратитесь по телефонам: +7-988-569-67-18 (Анна) или 112.