В БСМП Ростова развернут 30 провизорных коек

В больнице скорой медицинской помощи Ростова-на-Дону 24 октября откроют провизорное отделение на 30 коек. Об этом 22 октября сообщил глава городской администрации Алексей Логвиненко.Дополнительные койки необходимы, так как наряду с ростом инфицированных коронавирусом не перестает расти и число случаев внебольничной пневмонии, которые также требуют лечения и госпитализации. Кроме того, в БСМП будут делать компьютерную томографию. Для разобщения потоков пациентов будет использоваться отдельный вход.Напомним, неделю назад на базе стационара неврологического и терапевтического отделений городской больницы № 6 были развернуты 75 провизорных коек. Если ситуация станет критической, власти готовы пойти на крайние меры – открыть 750 коек для больных с внебольничной пневмонией и подозрением на коронавирус в выставочном центре «ДонЭкспоЦентр».