В Ростове прошла онлайн пресс-конференция, посвящённая конкурсу «Доброволец России-2020»

В Ростовской области, как и во всей России, многие масштабные проекты меняют свой формат в связи с эпидемиологической обстановкой. В частности, внесены коррективы в организацию регионального этапа десятого юбилейного Всероссийского конкурса волонтёрских инициатив «Доброволец России-2020». Мероприятие пройдёт в удалённом режиме. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил председатель комитета по молодёжной политике Ростовской области Юрий Лескин.Из года в год волонтёрская деятельность в России набирает популярность, и государство ищет новые меры поддержки добровольцев. Как рассказала зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Лариса Тутова, сейчас депутаты обсуждают несколько инициатив для помощи волонтёрам. Одна из них — страхование их во время осуществления своей деятельности.По всей России для участия в конкурсе поступило 53 219 заявок, количество задействованных в проектах волонтёров — 3 248 915 из 85 регионов страны.Всего в конкурсе «Добровольцы России-2020» объявлено 14 номинаций. Победитель в каждой из них получит порядка двух миллионов рублей на реализацию своих проектов.