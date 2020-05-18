В Ростове обсудили деятельность волонтёрских организаций в период пандемии

В Ростове-на-Дону в онлайн-режиме обсудили деятельность добровольческих организаций в период пандемии коронавируса. ZOOM-встреча «ПРО_Добро» состоялась 19 мая на базе «Точки кипения» Донского государственного технического университета. Участниками встречи стали председатель комитета по молодёжной политике региона Юрий Лескин, зампредседателя совета ассоциации волонтёрских центров РФ Иван Радько, а также представители волонтёрских организаций области. Модератором конференции выступила директор Донского волонтёрского центра Кристина Канская.В ходе мероприятия состоялась онлайн-дискуссия на тему: «Добро – вместо паники! Волонтёрство как новая социальная норма: мнения в лицах». В ходе обсуждения участники поговорили о проблемах, которые возникают при реализации добровольческой деятельности во время режима ограничений, а также путях их решения. Следующий этап дискуссии был посвящён перспективам развития волонтёрства после прекращения пандемии.Юрий Лескин, помимо прочего, поделился планами на ближайшее будущее. Так, к 2024 году в Ростовской области появятся три сертифицированных региональных ресурсных центра поддержки добровольчества, к этому же времени стоит цель привлечь к волонтёрской деятельности более 200 тысяч человек.Всего в ZOOM-встрече приняли участие десять спикеров. Каждый из них поделился своим видением обсуждаемой темы, а также внёс предложения по повышению эффективности работы добровольцев. Слушателями стали 250 человек из разных регионов России, включая Московскую область и Республику Коми.