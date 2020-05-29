Молодёжь Ростовской области присоединилась к флешмобу #МыРоссия

Флешмобу #МыРоссия дали старт по всей стране. Он начался 1 июня в сообществе «Большая Перемена» в социальной сети «ВКонтакте». Акция проходит в онлайн-формате и продлится до 14 июня включительно.К флешмобу присоединилась молодёжь Ростовской области. В его рамках участники записывают видео в свободном формате, на котором они исполняют гимн Российской Федерации, а затем публикуют его в соцсетях с хэштегом #МыРоссия. Акция приурочена ко Дню России, который отмечают 12 июня. Принять в ней участие может любой желающий. Для этого нужно лишь прикрепить видеозапись в комментариях к основному посту в паблике «Большая Перемена». Затем необходимо продублировать комментарий в своём аккаунте, поставив хэштеги #МыРоссия, #БольшаяПеремена.Для участия в акции после размещения в Сети своего видео с исполнением гимна России необходимо передать эстафету трём друзьям. В публикации обязательно нужно указать свои фамилию и имя, а также регион, название населённого пункта и официальные хэштеги #МыРоссия, #БольшаяПеремена.