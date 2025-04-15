В Ростове пропал без вести 42-летний мужчина

Фото: поисковый отряд Юг

В Ростове без вести пропал 42-летний мужчина. О том, где может находиться Алексей Слободинов, нет никакой информации с 12 апреля.По словам родственников, в этот день Алексей ушёл из дома по своим делам. Родные забеспокоились, когда мужчина перестал отвечать на звонки и выходить на связь. Обеспокоенные родственники обратились в полицию с просьбой помочь в поисках. Позже к поискам подключились волонтёры.Алексей ростом около 170-173 см, телосложение среднее. У пропавшего мужчины тёмно-русые короткие волосы и светлые серо-голубые глаза. В день исчезновения на нём была серая спецодежда.Просьба ко всем, кто узнал человека на фото или обладает информацией о его местонахождении, позвонить по номеру горячей линии: 8-800-550-10-54.