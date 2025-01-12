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В Ростове пропал без вести 23-летний парень

В Ростове пропал без вести 23-летний парень
В Ростове-на-Дону разыскивают молодого человека — Валентина Шикунова. С 4 января он не выходит на связь.

Родные начали поиски. К ним присоединились сотрудники полиции и волонтеры.

Последний раз Валентина видели в голубой куртке с капюшоном, светлых джинсах и белых кроссовках. При себе он имел черный рюкзак.

Рост парня около 176 см, телосложение нормальное, волосы светло-русые, глаза темно-зелёные.

Если вам известна информация о местонахождении Валентина, пожалуйста, обратитесь по телефону: 8-800-700-54-52.
Фото: Поисковое сообщество ЮГ
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