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Штормовое предупреждение из-за снегопада объявили в Ростовской области

Штормовое предупреждение из-за снегопада объявили в Ростовской области
В Ростовской области объявили штормовое предупреждение из-за непогоды. На территории региона 13 и 14 января ожидаются дожди в сочетании с мокрым снегом. Об этом сообщили в донском ГУ МЧС.

Из-за метели может снизиться видимость на дорогах. Водителей предупреждают об увеличении риска возникновения автомобильных аварий.

Налипание мокрого снега и сильный ветер могут привести к падению деревьев, обрыву проводов ЛЭП и другим коммунальным происшествиям.
Фото: Ростов.Ру
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