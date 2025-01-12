Штормовое предупреждение из-за снегопада объявили в Ростовской области

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В Ростовской области объявили штормовое предупреждение из-за непогоды. На территории региона 13 и 14 января ожидаются дожди в сочетании с мокрым снегом. Об этом сообщили в донском ГУ МЧС.Из-за метели может снизиться видимость на дорогах. Водителей предупреждают об увеличении риска возникновения автомобильных аварий.Налипание мокрого снега и сильный ветер могут привести к падению деревьев, обрыву проводов ЛЭП и другим коммунальным происшествиям.