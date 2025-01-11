Вандалы разгромили Братское кладбище в Ростове

Фото: РостовРу

В Ростове на Братском кладбище на улице Михаила Нагибина неизвестные разгромили могилы. Об этом 11 января сообщил читатель DonDay Игорь Петров.Мужчина посетил могилы своих близких и обнаружил, что несколько других захоронений были варварски уничтожены.На фото видно, что металлические надгробия превращены в груду искореженного металла. Словно их специально пытались втоптать в землю. По словам мужчины, недалеко от 24-го квартала также поврежден забор. Горожанин возмущен отсутствием охраны и порядка на территории кладбища.Могилы Братского кладбища регулярно подвергаются актам вандализма. Причины таких действий остаются неизвестными. Родственникам погибших придется потратить значительные средства на восстановление захоронений.