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Вандалы разгромили Братское кладбище в Ростове

Вандалы разгромили Братское кладбище в Ростове
В Ростове на Братском кладбище на улице Михаила Нагибина неизвестные разгромили могилы. Об этом 11 января сообщил читатель DonDay Игорь Петров.

Мужчина посетил могилы своих близких и обнаружил, что несколько других захоронений были варварски уничтожены.

На фото видно, что металлические надгробия превращены в груду искореженного металла. Словно их специально пытались втоптать в землю. По словам мужчины, недалеко от 24-го квартала также поврежден забор. Горожанин возмущен отсутствием охраны и порядка на территории кладбища.

Могилы Братского кладбища регулярно подвергаются актам вандализма. Причины таких действий остаются неизвестными. Родственникам погибших придется потратить значительные средства на восстановление захоронений.
Фото: РостовРу
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