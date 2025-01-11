В Ростове полиция проверяет информацию о стрельбе в велосипедиста

- Проводится проверка по факту опубликованной в сети видеозаписи, которая сопровождается звуками выстрелов или хлопков пиротехнических изделий, — сообщили в ведомстве.

Фото: соцсцети.

В Ростове сотрудники полиции проверяют информацию о стрельбе в велосипедиста. Об этом сообщили в ГУ МВД по Ростовской области 11 января.В социальных сетях было опубликовано видео, на котором запечатлён момент, когда велосипедист создаёт помехи для движения автомобилей в районе Нахичевани. На видео видно, как мужчина на велосипеде мешает движению транспорта. Один из водителей решил привлечь внимание велосипедиста необычным способом. На видео слышно несколько характерных звуков, похожих на хлопки.Сотрудники полиции обратили внимание на это видео.