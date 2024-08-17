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В Ростове пропал 66-летний мужичина

В Ростове пропал 66-летний мужичина
В Ростове пропал без вести 66-летний пенсионер. Владимир Винокурцев не связывался с родственниками с 7 августа.

Того дня пожилой мужчина ушел в неизвестном направлении. Когда контакт с ним надолго прервался, близкие забили тревогу, предполагая, что ему может потребоваться медицинская помощь. Они обратились в полицию и привлекли волонтеров.

Рост Владимира - 168 сантиметров, он худощавого телосложения. Волосы у него седые.

В день исчезновения на нем были темно-синие шорты и темно-зеленые шлепанцы.

Если у вас есть информация о местонахождении Владимира, просьба сообщить по номеру: 112.
Фото: ЛизаАлерт
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