В Ростове продают восточно-армянский пояс 19-го века

В Ростове-на-Дону продают женский серебряный пояс и передник, датированный 19-м веком. Древняя реликвия народов Северного Кавказа дошла до наших времён в качестве наследства от предков и сохранилась в домашнем быту Георгия Агаларова. Такой же пояс находится в краеведческом музее Адыгеи. Владелец рассказал Rostov.ru о ценной реликвии и объяснил, почему решил продать памятные вещи.Георгий признался, что не знает, как женский пояс и передник оказались у его родителей.- К сожалению, как таковой истории предмета я не знаю. Каким-то образом он оказался у моего отца. Но это точно нельзя связать с фамильной реликвией. Мои родственники носили совсем другие наряды, - рассказал Георгий.Георгий оценил вещи, сохранившие отпечаток времени, в 120 тысяч рублей. К слову, стоимость таких украшений варьируется от 170 до 150 тысяч на разных интернет-форумах. Пояс и передник 19-го века сделаны из серебра 875-й пробы и украшены цветными стразами гранатового цвета.Ростовчанин признался, что продаёт украшения, потому что они не несут для него семейной ценности. Но эти предметы представляют значимость для коллекционеров и народов Северного Кавказа. К Георгию даже обращались несколько человек, хотели купить пояс своим дочерям на свадьбу. Но их отталкивало либо состояние изделия, либо оно не подходило по размеру.- Украшения 19-го века со временем утратили безупречный внешний вид. В нескольких местах пояс перепаивали, где-то есть окисления. К тому же он очень маленького размера, ведь в то время подобные украшения носили совсем юные девушки. В основном они надевали красивые пояса на свадьбу, - отметил владелец.В открытых источниках есть информация о том, что подобные ювелирные детали женщины носили с нарядными платьями. Пояса имели разнообразную форму. Они состояли из соединённых между собой серебряных звеньев, украшенных сканно-зерневыми узорами и цветными камнями и стёклами.По словам краеведа из Ростова Оксаны Мордовиной, работа выполнена восточными армянами. Вероятно, в Нахичевань-на-Дону изделия привезли именно оттуда, и здесь же они остались вместе с хозяевами. Впрочем, пока желающих приобрести реликвию не нашлось.