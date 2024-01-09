В Ростове после снегопада ограничили въезд грузовиков в город
Водители грузовиков не могут въехать в Ростов с 22:00 8 января. Об этом сообщил глава городской администрации на своей странице в соцсетях.
После снегопада в донской столице начался транспортный коллапс. На дорогах образовались заторы. Чтобы снизить загруженность дорог, власти Ростова решили ограничить въезд для грузовиков до 12:00 9 января. Кроме того, это позволит коммунальщиком быстрее расчистить проезжую часть.
Метель разбушевалась на Дону днем 8 января. Из-за этого сотни машин оказались в пробке на трассе М-4 «Дон». Чтобы водители и пассажиры могли отдохнуть в тепле и перекусить, рядом с дорогой развернули пункты временного размещения. Они находятся в Зверево на базе «Маяк» (улица Рижская, 7) и детсада «Светлячок» (улица Крупская, 154). Также есть пять пунктов обогрева: два на 983-м километре и по одному — на 994-м, 939-м и 995-м.