В Ростове порывистый ветер сохранится до середины следующей недели



В Ростове-на-Дону порывистый ветер сохранится до середины следующей недели. В связи с ухудшением погоды в городе объявили экстренное предупреждение. Об этом сообщает Управление по делам ГО и ЧС города.



По данным ведомства, 2 февраля ветер усилится до 15 – 20 метров в секунду. Шквалисты ветер ожидается также в понедельник и во вторник: 3 и 4 февраля порывы будут достигать 23 метров в секунду.



В связи с сильным ветром в Ростове возможны обрывы проводов ЛЭП, нарушение электроснабжения, падение деревьев и конструкций.



– Жителям рекомендуется убратьс балконов вещи, при скачках напряжения обесточить имеющиеся электроприборы. Не стоит парковать машину вблизи деревьев и конструкций, – рассказали в Управлении по делам ГО и ЧС.