Остановочные площадки в Ростове отремонтируют за 3 миллиона рублей

Фото: Rostov.ru.

На ремонт площадок для остановок в Ростове потратят почти 3 миллиона рублей. Информация об этом опубликована на сайте государственных закупок.От подрядчика требуется выполнить демонтаж тротуарной плитки и старого асфальта, разобрать бортовые камни, затем заменить на новые. Работы коснутся не только самих площадок, на которых расположены остановки, но и прилегающей к ним территории. При необходимости обустроят подходы и подъезды к остановочным пунктам. Полностью завершить работы нужно к 30 сентября.Заказчиком выступает МКУ «Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры Ростова-на-Дону». На услуги готовы выделить чуть больше 2,9 миллиона рублей. Средства планируют направить из городского бюджета.Заявки на участие можно отправлять до 22 апреля. После этого заказчик проведет электронный аукцион и выберет подрядчика.