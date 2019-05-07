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В Ростове парень сделал девушке предложение, сидя спиной на мчавшемся со скоростью мотоцикле

В Ростове парень сделал девушке предложение, сидя спиной на мчавшемся со скоростью мотоцикле
В Ростове молодой человек экстремально сделал предложение своей девушке. Запоминающийся момент сняли на камеру друзья парочки экстремалов.

На записи парень, сидя на мотоцикле спиной к дороге, достаёт из кармана коробочку и протягивает её сидящей к нему лицом девушке. Оттуда он достал кольцо и надел возлюбленной на палец. Всё это время мотоцикл на большой скорости мчался по Ворошиловскому мосту.

Мнения пользователей соцсети относительно поступка молодого человека разделились. Одни посчитали его романтичным и трогательным, другие - опасным как для самих молодых людей, так и для окружающих.

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