Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростове коммунальные службы перевели на повышенный режим готовности из-за сильных морозов

В Ростове коммунальные службы перевели на повышенный режим готовности из-за сильных морозов
В Ростове-на-Дону коммунальные службы переведены на режим повышенной готовности из-за сильных морозов. Об этом информирует департамент ЖКХ и энергетики.

Напомним, неблагоприятная погода в донской столице ожидается с 31 января по 3 февраля. Уже 1 февраля столбики термометров упадут на 10-12 градусов. А со 2 февраля ожидается метель.

- Коммунальные службы города переведены в режим повышенной готовности,- сказано в сообщении.
В этот период водителям и пешеходам следует быть аккуратнее.
Фото: DonDay.ru.
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика