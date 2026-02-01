В Ростове коммунальные службы перевели на повышенный режим готовности из-за сильных морозов

Фото: DonDay.ru.

В Ростове-на-Дону коммунальные службы переведены на режим повышенной готовности из-за сильных морозов. Об этом информирует департамент ЖКХ и энергетики.Напомним, неблагоприятная погода в донской столице ожидается с 31 января по 3 февраля. Уже 1 февраля столбики термометров упадут на 10-12 градусов. А со 2 февраля ожидается метель.- Коммунальные службы города переведены в режим повышенной готовности,- сказано в сообщении.В этот период водителям и пешеходам следует быть аккуратнее.