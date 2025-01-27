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В Ростове на улице Большой Садовой проведут ремонт

В Ростове на улице Большой Садовой проведут ремонт
В Ростове начнутся работы по обновлению части улицы Большой Садовой. Информация об этом появилась на сайте государственных закупок.

Ремонтные работы охватят участок от проспекта Ворошиловского до Буденновского и обойдутся в 34,8 миллиона рублей. Средства будут выделены из городского и регионального бюджетов.

Заказчиком проекта выступает МКУ «Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры». Потенциальному подрядчику необходимо предоставить всю документацию до 11 февраля для участия в тендере. Результаты торгов состоятся 14 февраля.

Основные этапы работ включают демонтаж старого дорожного покрытия и укладку нового. Гарантийный срок на новое покрытие составляет не менее пяти лет при интенсивности движения 5 000–10 000 автомобилей в сутки.
Фото: Яндекс карты
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