В Ростове на улице Большой Садовой проведут ремонт

Фото: Яндекс карты

В Ростове начнутся работы по обновлению части улицы Большой Садовой. Информация об этом появилась на сайте государственных закупок.Ремонтные работы охватят участок от проспекта Ворошиловского до Буденновского и обойдутся в 34,8 миллиона рублей. Средства будут выделены из городского и регионального бюджетов.Заказчиком проекта выступает МКУ «Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры». Потенциальному подрядчику необходимо предоставить всю документацию до 11 февраля для участия в тендере. Результаты торгов состоятся 14 февраля.Основные этапы работ включают демонтаж старого дорожного покрытия и укладку нового. Гарантийный срок на новое покрытие составляет не менее пяти лет при интенсивности движения 5 000–10 000 автомобилей в сутки.