В Ростове открыли мемориальную доску в память о российском политике Евгении Бушмине

В Ростове увековечили память известного российского политика и государственного деятеля Евгения Бушмина. Он представлял интересы Ростовской области в Совете Федерации ФС РФ на протяжении 14 лет.Памятную доску повесили на здании группы строительной компании «Дон». Именно там была приёмная сенатора в период с 2015 по 2019 годы. Вспомнить добрым словом и воздать почесть Евгению Викторовичу пришли родные и близкие.Также на торжественной церемонии присутствовали коллеги сенатора, председатель Законодательного Собрания Ростовской области Александр Ищенко, сенаторы от донского региона Андрей Яцкин, Ирина Рукавишникова, заместитель полномочного представителя Президента РФ в ЮФО Владимир Гурба и председатель Ростовской городской Думы, глава города Зинаида Неярохина.Открыла памятник 12-летняя дочь Евгения Викторовича – София Бушмина.- Мне и моей семье очень приятно, что на ростовской земле так уважают и чтят моего папу, - обратилась она к собравшимся. – Папа был добрым, отзывчивым, активным, замечательным человеком с интересной и насыщенной жизнью. Он отдавал очень много сил работе, заботился о Ростовской области, ее жителях, близко к сердцу воспринимал их заботы и проблемы.Андрей Яцкин добавил, что Евгений Бушмин был замечательным человеком и достойным государственным деятелем. Его авторитет и профессионализм всегда высоко ценились. Кроме того, с именем покойного сенатора связаны истоки налогового и бюджетного федерализма в России.- Достаточно вспомнить, что на протяжении десятилетий ни один федеральный бюджет Российской Федерации не рассматривался без участия Евгения Викторовича Бушмина, - подчеркнул вице-спикер Совета Федерации Андрей Яцкин. - Этот человек брал на себя ответственность, он вел за собой людей.Председатель Законодательного Собрания Ростовской области Александр Ищенко отметил, что Евгений Бушмин сделал огромный вклад в развитие Ростовской области, представляя интересы региона в Совете Федерации. Благодаря поддержке политика на Дону реализовались много амбициозных проектов, например, построили аэропорт «Платов», создали множество транспортных развязок, возвели Темерницкий, Аксайский и новый Ворошиловский мосты.Спикер донского парламента акцентировал внимание на вовлечении Евгения Бушмина в разрешении проблем, которые возникли в результате крупного пожара на Театральной площади в Ростове, уничтожившего несколько жилых кварталов города. Сенатор помог более 400 семьям, чьё жильё разрушил огонь, получить от государства новое жильё.- Несмотря на свою внешнюю строгость, он был очень добр, улыбчив, весел. Любую проблему этот человек решал с позитивной точки зрения, - вспомнил добрым словом Александр Ищенко. - Лично для меня, уход из жизни Евгения Викторовича стал большой утратой.