В Ростовской области 1 июня запретят продажу алкоголя

Первый месяц лета начнётся для жителей Ростовской области с запрета на продажу алкоголя. Международный день защиты детей каждый год отмечается 1 июня. В этот день в России всегда во всех магазинах и заведениях общественного питания не разрешается продажа горячительных напитков.Обычно запрет на торговлю вводят и в день последнего звонка. Однако в этом году из-за пандемии коронавируса донские школы отказались от традиционного праздника. В одних учебных заведениях он либо не состоится, либо пройдёт онлайн. В связи с этим дополнительных ограничений на продажу напитков не будет.Напомним, Международный день защиты детей был впервые учреждён в 1949 году в Париже Международной демократической федерацией женщин.