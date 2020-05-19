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В Ростовской области 1 июня запретят продажу алкоголя

В Ростовской области 1 июня запретят продажу алкоголя
Первый месяц лета начнётся для жителей Ростовской области с запрета на продажу алкоголя. Международный день защиты детей каждый год отмечается 1 июня. В этот день в России всегда во всех магазинах и заведениях общественного питания не разрешается продажа горячительных напитков.

Обычно запрет на торговлю вводят и в день последнего звонка. Однако в этом году из-за пандемии коронавируса донские школы отказались от традиционного праздника. В одних учебных заведениях он либо не состоится, либо пройдёт онлайн. В связи с этим дополнительных ограничений на продажу напитков не будет.

Напомним, Международный день защиты детей был впервые учреждён в 1949 году в Париже Международной демократической федерацией женщин.

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