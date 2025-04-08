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В Ростове ограничат движение из-за марафона «Ростовское кольцо» 27 апреля. Перекрытие дорог будет поэтапным и продлится с 9:00 до 15:00. Об этом сообщил департамент автомобильных дорог и организации дорожного движения.Первый этап перекрытия начнется в 9:00 и продлится до 9:40. Движение будет ограничено на участке от Театральной площади до Ворошиловского моста. Затем автомобилисты не смогут проехать по Западному пешеходно-транспортному проезду стадиона «Ростов-Арена» до улицы Береговой. Перекрытие продлится 30 минут.Второй этап начнется в 10:10 и завершится в 11:15. В это время будет закрыт участок от Западного пешеходно-транспортного проезда стадиона «Ростов-Арена» до площади Гагарина. Движение ограничат на улицах Седова, Богатяновского Спуска, Нижнебульварной, Береговой, Сиверса, Стачки, Спартаковской, Верещагина, Профсоюзной и в парке имени А. Собино. Перекрытие продлится 25 минут.Третий этап пройдет с 11:40 до 12:45. В это время участники марафона пробегут по маршруту от парка имени А. Собино до площади перед ДГТУ. Маршрут включает улицы Профсоюзную, Силикатный переулок, Майкопский переулок, Текучевский мост, Приволжский переулок, Варфоломеева, Буденновский проспект, Мечникова, Гагарина. Перекрытие продлится 20 минут.Четвертый этап запланирован на 13:05–14:00. Движение ограничат на участке от площади Гагарина до улицы Бодрая. Маршрут включает Ворошиловский проспект, площадь Гагарина, проспект Михаила Нагибина, проспект Ленина, улицы Погодина, Нариманова, Бодрая, Капустина, Космонавтов, Фурмановская и стадион СКА. Перекрытие продлится 10 минут.Пятый и последний этап начнется в 14:10 и продлится до 15:00. Финишная прямая пройдет от стадиона СКА до Театральной площади. Маршрут включает улицы Фурмановскую, Раздорскую, Казахскую, Сальский переулок, Киргизскую, 50-летия Ростсельмаша, Троллейбусную, Менжинского, улицу под мостом на проспекте Сельмаш, 1-ю Конную Армию, 14-ю Линию, проспект Шолохова и Театральный проспект.