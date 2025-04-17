Ростовский кондитер рассказала о необычном декоре пасхального кулича

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Приближается светлый праздник Пасхи, который жители Ростовской области отметят уже 20 апреля. Традиционным атрибутом этого дня станет пасхальный кулич. Издание DonDay сообщает, что ростовский кондитер Татьяна Коваленко поделилась с ним секретами оригинального оформления пасхальной выпечки.- В настоящее время в моде минимализм и необычные решения, поэтому стоит поэкспериментировать с украшением классических куличей, - советует Татьяна.По словам опытного кулинара, актуальный тренд в кондитерском искусстве – монохром, подразумевающий использование различных оттенков белого.- Используйте популярный в индустрии моды прием: сочетайте разные тона белого. В качестве декора подойдут клюква в сахарной пудре, кокосовая стружка, воздушная меренга, миниатюрный зефир или сахарный жемчуг, – рекомендует Татьяна.Если вы избегаете искусственных красителей, можно обойтись без них. Кондитер советует использовать орехи, сухофрукты, сублимированную клубнику, свежие листья мяты или розмарина.Например, кулич с ореховой начинкой идеально дополнят миндальные лепестки или цельные орехи. Для кулича с цитрусовым ароматом Татьяна рекомендует использовать подсушенные дольки апельсина.Кондитер подчеркивает, что уникальным станет кулич, расписанный вручную. Для нанесения узоров можно использовать кондитерский мешок или обычный пакет с обрезанным уголком. Роспись можно выполнить классической белковой глазурью как в белых, так и в других цветах.Оригинальным решением станут куличи, украшенные в стиле народных росписей, например, имитация гжели на куличе синей глазурью, – предлагает ростовская мастерица.Среди элементов декора все более популярны различные сладости: меренги в виде цыплят, шоколадные яйца в гнездах, расписные пряники в форме животных и т.д. Цыплята станут отличным украшением кулича или праздничного стола. Татьяна отмечает, что при наличии времени необязательно использовать духовку: фигурки застынут при комнатной температуре примерно за 12 часов.Оригинальным решением станет украшение пасхального кулича с использованием съедобного "мха". Кондитер отмечает, что "мох", приготовленный из измельченного бисквита, окрашенного в зеленый цвет, придает куличу природный вид и неповторимость.В качестве альтернативы можно смешать измельченное печенье с зеленым красителем и использовать эту смесь в качестве декоративного покрытия.