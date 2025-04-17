Ростовский кондитер рассказала о необычном декоре пасхального кулича
Приближается светлый праздник Пасхи, который жители Ростовской области отметят уже 20 апреля. Традиционным атрибутом этого дня станет пасхальный кулич. Издание DonDay сообщает, что ростовский кондитер Татьяна Коваленко поделилась с ним секретами оригинального оформления пасхальной выпечки.
- В настоящее время в моде минимализм и необычные решения, поэтому стоит поэкспериментировать с украшением классических куличей, - советует Татьяна.
По словам опытного кулинара, актуальный тренд в кондитерском искусстве – монохром, подразумевающий использование различных оттенков белого.
- Используйте популярный в индустрии моды прием: сочетайте разные тона белого. В качестве декора подойдут клюква в сахарной пудре, кокосовая стружка, воздушная меренга, миниатюрный зефир или сахарный жемчуг, – рекомендует Татьяна.
Если вы избегаете искусственных красителей, можно обойтись без них. Кондитер советует использовать орехи, сухофрукты, сублимированную клубнику, свежие листья мяты или розмарина.
Например, кулич с ореховой начинкой идеально дополнят миндальные лепестки или цельные орехи. Для кулича с цитрусовым ароматом Татьяна рекомендует использовать подсушенные дольки апельсина.
Кондитер подчеркивает, что уникальным станет кулич, расписанный вручную. Для нанесения узоров можно использовать кондитерский мешок или обычный пакет с обрезанным уголком. Роспись можно выполнить классической белковой глазурью как в белых, так и в других цветах.
Оригинальным решением станут куличи, украшенные в стиле народных росписей, например, имитация гжели на куличе синей глазурью, – предлагает ростовская мастерица.
Среди элементов декора все более популярны различные сладости: меренги в виде цыплят, шоколадные яйца в гнездах, расписные пряники в форме животных и т.д. Цыплята станут отличным украшением кулича или праздничного стола. Татьяна отмечает, что при наличии времени необязательно использовать духовку: фигурки застынут при комнатной температуре примерно за 12 часов.
Оригинальным решением станет украшение пасхального кулича с использованием съедобного "мха". Кондитер отмечает, что "мох", приготовленный из измельченного бисквита, окрашенного в зеленый цвет, придает куличу природный вид и неповторимость.
В качестве альтернативы можно смешать измельченное печенье с зеленым красителем и использовать эту смесь в качестве декоративного покрытия.