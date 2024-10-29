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В Ростове не состоится концерт рок-группы «Пионерлагерь пыльная радуга»

В Ростове не состоится концерт рок-группы «Пионерлагерь пыльная радуга»
В Ростове отменили концерт рок-группы «Пионерлагерь пыльная радуга». Музыканты сообщили об отмене в своих социальных сетях 28 октября.

Планировалось, что группа выступит в клубе «Подземка» 1 ноября. Однако за четыре дня до мероприятия музыкантам сообщили об отмене концерта.

-Наш осенний тур по южным городам и ближайшим столицам переносится, друзья. Нам вежливо отказали в проведении концерта. Мы, признаться, были внесены в некий список нарушителей священных устоев, — прокомментировала ситуацию группа.

Напомним, что концерт Лолиты Милявской был отменен за два дня до начала. Он должен был состояться 22 сентября в КСК «Экспресс». Причиной стала неисправность технического оборудования.
Фото: соцсети
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