В Ростове не состоится концерт рок-группы «Пионерлагерь пыльная радуга»
В Ростове отменили концерт рок-группы «Пионерлагерь пыльная радуга». Музыканты сообщили об отмене в своих социальных сетях 28 октября.
Планировалось, что группа выступит в клубе «Подземка» 1 ноября. Однако за четыре дня до мероприятия музыкантам сообщили об отмене концерта.
-Наш осенний тур по южным городам и ближайшим столицам переносится, друзья. Нам вежливо отказали в проведении концерта. Мы, признаться, были внесены в некий список нарушителей священных устоев, — прокомментировала ситуацию группа.
Напомним, что концерт Лолиты Милявской был отменен за два дня до начала. Он должен был состояться 22 сентября в КСК «Экспресс». Причиной стала неисправность технического оборудования.