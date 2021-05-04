В Ростове изменят схему движения автобуса № 14 «Болгарстрой» - поселок Кирпичный. По результатам голосования ростовчан конечной остановкой станет площадь Карла Маркса, сообщили в Росгортрансе 7 мая. Сокращение протяженности маршрута позволит уменьшить интервалы движения автобусов.Большинство жителей Ростова поддержали идею отказаться от прямого транспорта, связывающего Александровку и Военвед через улицу Российскую.Ранее автобус следовал по маршруту поселок Кирпичный - «Болгарстрой» - поселок Кирпичный. Теперь конечной остановкой станет площадь Карла Маркса. По новой схеме движения транспорт повернет после улицы 40-летия Победы на улицу Вити Черевичкина (вместо Вересаева). Также из маршрута убрали улицу Тимошенко.Чтобы добраться из Александровки в Военвед, пассажирам придется ехать с пересадками на автобусы №№ 54, 66, 91, 96, 113 либо сесть на № 66, выйти на площади Ленина и пересесть на №№ 1, 49, 66.