Ростовчанин пострадал при пожаре в квартире на 2-й Краснодарской

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

В Ростове при пожаре в многоквартирном доме пострадал 45-летний мужчина. Происшествие случилось 4 января на улице 2-й Краснодарской, 169Б.По предварительным данным, пламя вспыхнуло после замыкания электропроводки в квартире на 23-м этаже. Вскоре в комнате загорелись вещи. Хозяева проснулись от запаха дыма и вызвали спасателей. К их приезду огонь охватил порядка пяти квадратных метров. Пламя удалось потушить примерно за 30 минут.- Хозяина квартиры госпитализировали с отравлением продуктами горения, - сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.