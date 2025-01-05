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Ростовчанин пострадал при пожаре в квартире на 2-й Краснодарской

Ростовчанин пострадал при пожаре в квартире на 2-й Краснодарской
В Ростове при пожаре в многоквартирном доме пострадал 45-летний мужчина. Происшествие случилось 4 января на улице 2-й Краснодарской, 169Б.

По предварительным данным, пламя вспыхнуло после замыкания электропроводки в квартире на 23-м этаже. Вскоре в комнате загорелись вещи. Хозяева проснулись от запаха дыма и вызвали спасателей. К их приезду огонь охватил порядка пяти квадратных метров. Пламя удалось потушить примерно за 30 минут.

- Хозяина квартиры госпитализировали с отравлением продуктами горения, - сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области
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