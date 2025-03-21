В Ростове на весенних каникулах в 32 школах откроются лагеря с дневным пребыванием

- В 32 общеобразовательных учреждениях откроются лагеря с дневным пребыванием, которые примут более 3 тысяч школьников. Дети будут обеспечены бесплатным двухразовым питанием, для них организуют досуговые мероприятия - посещение парков, театров, кинотеатров, экскурсии, — отметила заместитель главы Администрации города по социальным вопросам Виктория Чернышова.

Фото: Donday

Для школьников в Ростове на весенних каникулах откроются лагеря с дневным пребыванием. Напомним, что с 24 марта по 1 апреля 2025 года в донском регионе наступает пора весенних школьных каникул.Так, во время каникул свыше 12 тысяч донских школьников с 7 по 11 класс планируют посетить различные культурные мероприятия по «Пушкинской карте».Отметим, что общеобразовательными учреждениями для более тысячи детей будут также организованы разнообразные экскурсии как по Ростову, так и по области.К примеру, в IT-кубе Дворца творчества детей и молодежи пройдет выставка детского технического и декоративно-прикладного творчества «Страна, в которой правит детство!».Виктория Чернышова отметила, что в учреждениях дополнительного образования продолжат работу кружки и секции для более 70 тысяч детей.Также запланированы мероприятия, посвященные Всемирному дню театра, Дню рождения В.А. Закруткина, интенсив «Активные каникулы», онлайн-конкурсы и мастер-классы.На базе «Смены» в Сочи с 27 марта по 5 апреля пройдет профильная смена «Лига вожатых». Коллективы примут участие во Всероссийских фестивалях.Воспитанники спортивных школ продолжат активные тренировки, а также примут участие в соревнованиях в Ростове-на-Дону, Москве, Кисловодске.