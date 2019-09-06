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В Ростове на улице Евдокимова запретят остановку транспорта

В Ростове на улице Евдокимова запретят остановку транспорта
Остановку транспорта запретят на улице Евдокимова в Ростове-на-Дону. Об этом сообщили в городском департаменте автодорог и организации дорожного движения. Согласно опубликованному сообщению, изменения начнут действовать с 5 октября.

Водителям нельзя будет останавливать транспортные средства в районе пересечения улицы Евдокимова с переулком Батумским. Зона запрета — за 30 метров до и 30 метров после перекрёстка.

Также остановку отменят на въезде на Евдокимова со стороны дома № 37-в.

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