В Ростовской области разыскивают пропавшую женщину из Татарстана

В Ростовской области разыскивают пропавшую женщину из Татарстана. С 27 декабря Миляуша Багаутдинова не выходила на связь с родными.

Жительница Альметьевска (Республика Татарстан) покинула дом и до сих пор не найдена. Поисками занимаются полицейские и волонтеры. Добровольцы предполагают, что женщина может находиться в донском регионе.

Рост Миляуши Багаутдиновой — 164 сантиметра, она плотного телосложения. У нее темно-коричневые волосы и карие глаза. Особые приметы: родинка над верхней губой. На ней были черная куртка с белыми надписями, фиолетовый спортивный костюм с капюшоном и черные дутики.

Если у вас есть информация, которая может помочь в поисках, позвоните по бесплатному номеру: 8 (800) 700-54-52.
Фото: ЛизаАлерт
