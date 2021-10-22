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В Ростове на Северном сутки не будет холодной воды

В Ростове на Северном сутки не будет холодной воды

В Ростове-на-Дону на Северном сутки не будет холодной воды. Об этом сообщает городской водоканал.

Жители останутся без холодного водоснабжения 26 октября с 9:00. Возобновить подачу воды удастся в это же время следующего дня. Отключения ждут жителей, чьи дома находятся на улицах Армянской, Южной, Атарбекова, Каракумской и Беляева. Дело в том, что на пересечении улиц Армянской и Беляева происходит переврезка участка нового водопровода.

Жители могут подать заявки на подвоз воды в Ростовводоканал.
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