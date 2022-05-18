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В Ростове на Семашко просел асфальт

В Ростове на Семашко просел асфальт
В центре Ростова на проезжей части снова просел асфальт. Очередная яма появилась на дороге в переулке Семашко - между улицами Большой Садовой и Шаумяна. Снимки новой неровности сделал один из местных жителей.

По словам ростовчан, яму там наблюдают не первый день. Несмотря на то, что это центр города, а яма образовалась прямо посреди проезжей части, дорожные рабочие не спешат ее залатать.

Просевшая дорога доставляет неудобства автомобилистам и может стать причиной поврежденных подвески и бампера. Не исключено, что в таком оживленном месте кто-то из пешеходов случайно угодит в яму.

Это уже не первый случай появления крупных провалов в центре города. Ямы появляются по всему городу — дорожники не успевают их латать. Пару дней назад одна из таких небольших ям увеличилась на глазах. Автомобиль, проезжавший рядом, буквально провалился в дыру в асфальте. Машину пришлось доставать с помощью спецтехники.
Фото: Rostov.ru.
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