В Ростове на Семашко просел асфальт
В центре Ростова на проезжей части снова просел асфальт. Очередная яма появилась на дороге в переулке Семашко - между улицами Большой Садовой и Шаумяна. Снимки новой неровности сделал один из местных жителей.
По словам ростовчан, яму там наблюдают не первый день. Несмотря на то, что это центр города, а яма образовалась прямо посреди проезжей части, дорожные рабочие не спешат ее залатать.
Просевшая дорога доставляет неудобства автомобилистам и может стать причиной поврежденных подвески и бампера. Не исключено, что в таком оживленном месте кто-то из пешеходов случайно угодит в яму.
Это уже не первый случай появления крупных провалов в центре города. Ямы появляются по всему городу — дорожники не успевают их латать. Пару дней назад одна из таких небольших ям увеличилась на глазах. Автомобиль, проезжавший рядом, буквально провалился в дыру в асфальте. Машину пришлось доставать с помощью спецтехники.