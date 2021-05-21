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В Ростове на протяжении недели будут идти дожди

В Ростове на протяжении недели будут идти дожди
В Ростове-на-Дону на протяжении всей недели будут идти дожди. Об этом сообщает Росгидрометцентр.

24 мая в донской столице прогнозируются небольшие осадки. Температура воздуха составит +27 градусов днем и +15 ночью.
Во вторник, 25 мая также будет идти дождь. В этот день будет немного холоднее. Днем +24, ночью +15.

В среду также пройдет кратковременный дождь, который к вечеру закончится. Будет достаточно тепло. Днем +26, ночью +15.
В четверг, 27 мая и днем и ночью выпадут осадки. Днем воздух прогреется до +27 градусов, ночью до +15.

В пятницу, 28 мая в городе также пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха днем составит +28 градусов, ночью +16.

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