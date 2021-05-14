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С начала рабочей недели в Ростове ожидаются дожди

С начала рабочей недели в Ростове ожидаются дожди
В Ростове-на-Дону с начала рабочей недели прогнозируются кратковременные дожди. 17 мая в донской столице ожидаются осадки. Они пройдут во второй половине дня и продлятся до самой ночи. Днем будет +29, ночью – +16.

Во вторник, 18 мая, также в городе будет идти дождь. Температура воздуха в этот день составит +24 градуса днем и +13 ночью.

В среду, 19 мая, днем также ожидаются осадки. При этом станет холоднее. Днем – +23, ночью – +12.

В четверг будет переменная облачность. Воздух днем прогреется до +25 градусов, а ночью – до +13.

В пятницу, 21 мая, днем будет солнечно, а вот к ночи пойдет дождь. В ночное время температура воздуха составит + 13 градусов.

Фото: bbnews.ru

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