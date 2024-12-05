В Ростове на обслуживание валидаторов в автобусах потратят 23 млн рублей 

Фото: ростов.ру

На поддержание исправной работы валидаторов в ростовских автобусах потратят 23 миллиона рублей. Информация появилась на сайте госзакупок 5 декабря.Муниципальное унитарное предприятие «Ростовпассажиртранс» ищет исполнителя, который будет обслуживать систему оплаты в течение всего 2025 года. В обязанности исполнителя будет входить диагностика оборудования, его ремонт и обновление программного обеспечения. В случае поломки устройства исполнитель должен оперативно устранить неисправность.Прием заявок продлится до 13 декабря, а результаты тендера будут объявлены 18 декабря.Напомним, что проблемы с устройствами для оплаты проезда возникают довольно часто. Если в центре донской столицы такая проблема практически не встречается, то на окраинах города и в пригородных маршрутах это происходит повсеместно.Ранее в редакцию Donday обратилась жительница, которая рассказала, что водители автобуса № 226 из Аксая заставляли пассажиров оплачивать проезд с помощью перевода. Шоферы отказывались забирать людей с остановок, если те не хотели переводить им деньги.