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В Ростове на нескольких улицах ограничили движение для грузовиков

В Ростове на нескольких улицах ограничили движение для грузовиков
На нескольких улицах Ростова ввели ограничения для движения грузовых авто. Изменения начнут действовать с 8 января.

С 6:00 до 23:00 фурам запрещено передвигаться на улице Вавилова от проспекта Королева до Шеболдаева и от Доватора к Змиевскому проезду от Мадояна до Зоологической. Также фурам ограничили движение на въездах в город с улицы Всесоюзной от поста ДПС до Портовой, с улицы Особенной до Оганова, а также по Таганрогскому шоссе.

Именно на этих участках и возникают самые большие заторы после закрытия моста на Малиновского. Введя несколько ограничений, власти города пытаются увеличить пропускную способность загруженных дорог. И вместе с тем перекрывают бетонными блоками альтернативные пути объезда. Также с 11 января в городе запустят две дополнительные электрички.

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