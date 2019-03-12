Несколько улиц в Ростове будут полтора месяца закрыты для транспорта



В Ростове на полтора месяца ограничат движение на нескольких улицах. Так, из-за строительства водопровода закроют площадь Народного Ополчения с 4 апреля по 5 мая 2019 года. Машины не смогут проехать по участку от улицы Ярослава Галана до улицы Шеболдаева. В тот же период ограничат проезд между домами № 111 и № 135 на Нансена.



С 3 апреля по 31 мая в связи с налаживанием уличного освещения закроют 11 участков дороги. Так, транспорт не проедет по 1-й Луговой на отрезке между улицами Пойменная и 2-я Луговая.



Также автовладельцев предупреждают, что будут перекрыты улица Доватора от дома № 146 до дома № 164 и улица Шоссейная от дома № 49А до улицы Пойменная. Транспорт не пропустят на Пескова от Малиновского до Машиностроительного переулка. Сам переулок также закроют на участке между Пескова и Стачки.



Проезд ограничат на отрезке между Особенной и Вавилова по улице Зрелищной, а также на бульваре Комарова от проспекта Космонавтов до Севанской улицы. На Малиновского закроют дорогу от дома № 164 до № 228.