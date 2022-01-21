В Ростове на Красноармейской и Королева появятся полосы для автобусов

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На двух улицах Ростова появятся полосы для автобусов. Об этом 24 января сообщил замглавы администрации Ростова по транспорту Дмитрий Симков в ходе заседания.Полосы планируют организовать на улицах Красноармейской и Королева. По словам чиновника, технические решения примут уже в этом году с учетом моделирования и особенностей улично-дорожной сети.- В 2021 году были выполнены работы по устройству полос на улицах Немировича-Данченко, Дачной и 56-й Армии. В результате средняя скорость движения на этих участках увеличилась с 17 до 30 километров в час, - отметил Дмитрий Симков. - В этом году работы будут продолжены.Заместитель сити-менеджера добавил, что как только полосы появятся, на Красноармейской и Королева установят фотовидеофиксацию нарушений ПДД.